SOAT: Así puede descargar y guardar el certificado en su celular

El SOAT es uno de los trámites más importantes para todos los conductores ya que de no tenerlo puede causar sanciones y multas por una alta suma de dinero.



Este documento no solo le garantiza gran parte de los daños del vehículo, sino también atención en salud y demás gastos importantes en caso de accidente automovilístico.



El trámite para este documento es más fácil actualmente ya que no hay necesidad de cargar la póliza en físico, sino que ya la puede tener en su celular u otro dispositivo electrónico.

Para poder descargarlo y portar el seguro en su teléfono debe primero comprarlo por las vías convencionales como es o en una aseguradora o en cualquier sitio en donde lo vendan.



Ante esto, estos son los pasos que debe seguir para descargar su SOAT en su celular:



Debe ingresar a la página del RUNT y allí diligenciar los datos requeridos entre ellos el número de cédula, la aseguradora, ubicación y número del SOAT.



Cuando se diligencie todos los datos, verifique la información en el botón que dice ‘Consultar Información’. De tener todo correcto le dará la opción de descargarlo.



Al descargarlo, ya lo puede tener en su celular ante cualquier eventualidad.



Cabe señalar que el documento PDF que muestre desde su celular será válido para probar que tiene el seguro comprado.