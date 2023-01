Soacha: transportadores entran en paro por cambio en las tarifas

Durante este martes 31 de enero, los habitantes del municipio de Soacha se encontraron con la sorpresa de que no había transporte público luego de lo que los transportadores entraran a un paro indefinido.



Y es que este paro se da principalmente luego del anuncio del alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga de no subir las tarifas del mismo ya que inicialmente el pasaje iba a subir a los $2.500, pero finalmente se reversó la decisión y queda con la tarifa del año pasado que era de $2.100.

Por su parte, el mandatario indicó, luego de conocerse el paro, que no autorizará el incremento de las tarifas advirtiendo que no se está prestando un buen servicio a los ciudadanos en el municipio y también dio en parte responsabilidad a los transportadores por seguir con vehículos viejos.



"El servicio del corredor Soacha-Bogotá se presta con buses viejos de más de 30 años de servicio, que debió sacar el Ministerio de Transporte hace muchos años. Parte de la tarifa tiene que ir a la amortización del costo de un vehículo, un costo de un vehículo de 30 años ya está amortizado y depreciado completamente", mencionó en diálogo con RCN Radio.



Por su parte, mencionó que su decisión de congelar los pasajes obedece a un compromiso de defender a la ciudadanía: "Eso no se le puede cargar al usuario, eso es como si uno pagara primera clase en un avión y lo echaran en la cola del avión"



Ante esto, el alcalde advirtió que los transportadores no han cumplido los acuerdos ya que en años pasados debían cambiar los buses viejos para garantizar mejor movilidad.



Cabe señalar que el gremio sigue con su postura de subir el pasaje, pero por el momento el gobierno local mantiene su dura postura con respecto a la calidad del servicio.