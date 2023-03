Sismo en Colombia: qué debe y que no debe hacer en esas situaciones

Colombia presenció este viernes un fuente temblor que despertó a gran parte de los ciudadanos debido a la agresividad del fenómeno y que tuvo una magnitud de 5.8 en la escala de richter.



De hecho, el temblor se sintió tanto que en varios conjuntos residenciales se prendieron las alarmas para avisar a la gente que se estaba presentando un temblor de gran magnitud.



Otros en cambio fueron avisados por una alarma en el celular ya sea IPhone o alguno con servicios de Google en donde se mencionaba la magnitud del terremoto y la hora del hecho.

Ante esto, muchas personas hicieron caso y salieron de sus viviendas con precaución, pero otras se quedaron o porque no lo sintieron o porque hicieron caso omiso a las advertencias.



Es por ello que acá le presentamos las cosas que debe y no debe hacer en caso de un temblor.



¿Qué si debe hacer?



Según la Unidad de Gestión de Riesgo de Colombia, hay un plan en específico que debe seguir en caso de un temblor.



En caso de estar en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas seguras que estén demarcadas y que estén lejos de vidrios o elementos que se puedan caer.



Por su parte, si está en una construcción informal, intente evacuar de inmediato, durante la salida y vigile su entorno para identificar peligros.



Por otro lado, si está en la calle observe su entorno y busque un lugar seguro. Intente no estar cerca de postes y cables y trate de alejarse de las fachadas ya que pueden caer ladrillos o vidrios.



Una vez finalizado verifique su condición física, revise su vivienda en busca de señales de posible colapso y manténgase informado a través de la radio. En caso de quedarse encerrado mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda. No improvise vías de escape.



Por su parte, si usted quedó atrapado en los escombros, pero no tiene partes del cuerpo presionadas, proteja su boca y nariz para no inhalar el polvo. Si tiene heridas con hemorragia, haga presión sobre ella con un pañuelo o la misma ropa. Ante esto, busque elementos metálicos o un silbato para pedir ayuda.



¿Qué no hacer en un sismo?



No salga de su casa ni corra a otros cuartos durante un terremoto. La probabilidad de lesionarse es menor si se queda donde está.



No se pare debajo del marco de una puerta. Puede estar más seguro debajo de una mesa. En las casas modernas, los marcos no son muy resistentes y podría provocarle lesiones ya que no lo protegerán de objetos que caen o son lanzados al aire.



Intente no evacuar usando la vía de los ascensores ya que es posible que la luz se vaya y se enciendan los rociadores que luchan contra los incendios.



Si se encuentra en un estadio o en una sala de cine quédese en su asiento. Proteja su cabeza y cuello con los brazos. No salga de ahí hasta que termine el temblor.