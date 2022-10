La tenista, ex número del mundo, que fue suspendida por dopaje

Simona Halep, exnúmero uno del mundo, fue suspendida este viernes por la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis, luego de dar positivo por roxadustat, una sustancia que es considerada prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.



Al parecer durante el US Open, la rumana de 31 años usó esta sustancia según confirmó la muestra que se le tomó a la tenista durante el test antidopaje que es realizado en algunos partidos.



Según la AMA, el roxadustat es calificado como una sustancia no específica por lo que es una prueba clara de que no entró al cuerpo de forma accidental por lo que de comprobarse esto la suspensión podría rondar los cuatro años.



Ante el anuncio de su supuesto dopaje, Halep salió en sus redes sociales y allí aseguró que no es verdad que haya consumido tal sustancia.



Cabe resaltar que Halep es ganadora de Roland Garros en 2018, Wimbledon 2019 y ha sido campeona de múltiples Masters 1000 de la WTA como el de Toronto que ganó este año.