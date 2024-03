Pilas: cortes de luz en Bogotá para este jueves 21 de marzo de 2024

La empresa Enel Colombia tiene como función principal brindar el suministro de energía eléctrica a los hogares capitalinos, pero también, debe garantizar que la infraestructura requerida para este servicio, cumpla con los parámetros de seguridad.



Para poder cumplir esto, la entidad realiza diferentes trabajos de mantenimiento y de reparación a las redes de distribución con el fin de evitar mayores afectaciones y verse en la obligación de suspender el servicio por más tiempo.

Dichos trabajos de mantenimiento, también obligan a la empresa a realizar suspensiones temporales del fluido eléctrico para garantizar la seguridad de los colaboradores y de los usuarios que se encuentren en las zonas aledañas a donde se realiza el mantenimiento.



Para esta jornada, la entidad dio a conocer que realizará trabajos en once barrios de diferentes localidades de la ciudad. Estos sectores presentarán cortes del servicio por un tiempo aproximado de hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar.



Se recomienda a los usuarios afectados, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos para evitar mayores contratiempos en sus actividades diarias.



Estos son los barrios de Bogotá en los que no habrá servicio de luz para este jueves 21 de marzo de 2024:



ocalidad Puente Aranda

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la CL 9 SUR a CL 11 SUR entre Cr. 37 a Cr.42 - Barrio Remanso.



Localidad Tunjuelito

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 58 SUR a CL 60 SUR entre Cr.16 a Cr.18 - Barrio San Benit0.



Localidad San Cristóbal

Desde las 9:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr. 9 a Cr.11 entre CI.0 SUR a CI. 2 SUR - Barrio La Hortua



Localidad Santa Fe

Desde las 9:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr.9 a Cr.11 entre CL 0 a CL 2 - Barrio Las Cruces



Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA VERJÓN ALTO - BARRIO HOYA TEUSACÁ



Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA SAN FRANCISCO - Barrio Parque Nacional Oriental



Localidad Kennedy

Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la CL 11 a CL 14 entre Cr.77 a Cr.80 - Barrio Nuevo Techo



Localidad Chapinero

Desde las 9:15 a.m. hasta las 4:15 p.m. De la CL 63 a CL 65 entre Cr.0 a Cr.2 - Barrio María Cristina



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la CL 181 a CL 183 entre Cr.7 a Cr. 9 - Barrio El Rocío Norte.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cr.7 a Cr.10 entre CL 169 a CL 173 - Barrio La Granja Norte.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.180 a Cl.184 entre Cr.10 a Cr. 12 - Barrio San José de Usaquén