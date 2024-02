Ojo: si recibe llamadas con el prefijo +811, esto es lo que debe hacer

Una de las modalidades de estafa que está tomando fuerza a través de las telecomunicaciones, está relacionada con el prefijo +811, el cual no pertenece a ningún país y se utiliza vía satélite.



En principio, recibir y contestar una llamada que contenga este indicativo, puede resultar inofensivo y sin consecuencias, sin embargo, un análisis realizado por DSLZone, portal especializado en seguridad online, reveló que estas llamadas son más frecuentes y podrían tratarse de una estafa para las personas.

Las encriptaciones de estas llamadas pueden ser tan fuertes que podrían interceptar los datos personales que están en el celular que recibió la llamada. Además, pueden presentarse una suplantación de identidad, fraude financiero e incluso robos virtuales.



Los usuarios que tengan en sus dispositivos móviles el sistema operativo Android, son quienes se encuentran más expuestos a recibir este tipo de llamadas.



Según los expertos, se han descubierto estafas detrás de estas llamadas que tienen como objetivo manipular a las víctimas para obtener información personal. Por eso, en caso de recibir una llamada que contenga el prefijo +811, se aconseja no proporcionar información que pueda convertirlo en una víctima de estafa.



En caso de sospecha, los expertos recomiendan colgar o no contestar la llamada. Además, no es recomendable devolver la llamada a números con el indicativo +811 o 000811.