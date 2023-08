Shakira y Piqué: revelan como está su relación actual tras duros meses

Como dice el dicho popular, después de la tormenta llega la calma y eso parece que aplica en la relación de Shakira y Gerard Piqué. Y es que, tras un año de varios enfrentamientos por varios temas personales, ambos habrían llegado a un estado de relación más tranquila.



De acuerdo, al medio Vanitatis, ambas personalidades alcanzaron un punto de paz en lo que era su principal pelea, el acuerdo de custodia de sus hijos, convenio en el que se habría llegado a un punto conveniente entre ambas partes.



“Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno. “Es así, no hay problema alguno, podéis informar así”, señalan el entorno tanto de Shakira como de Piqué.

Ante esto, los dos ya no estarían discutiendo o peleando frente a este convenio y ahora Shakira tendría una actitud positiva y festiva, muy festejada por su entorno luego de meses complicados.



Por su parte, Piqué también sigue con su relación con Clara Chía y además en el verano europeo el exfutbolista se ha dedicado a compartir con su familia, a hacer algunas reformas en su casa en Barcelona y además recoger a sus hijos para compartir con ellos antes de que empiece el colegio de ellos en Miami el próximo 21 de agosto.



Desde el inicio de su separación, mucho se ha hablado de la relación de Shakira y Piqué. De hecho, las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa mencionaron algunas razones de su enfado con Piqué en donde dicen que ella estaría molesta porque su ex “no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante el período vacacional”.



Además, las periodistas señalan que “Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de sus vacaciones con familiares o tercero” y que le “gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos”. Esto se refiere a que una solución sencilla que es que Piqué no viaje por los niños, sino que se quede un tiempo en Estados Unidos.



Sin embargo, parece que la calma ha llegado en la expareja y ahora todo será un tema de compromiso y paciencia con respecto a la custodia de Sasha y Milan.