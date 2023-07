Shakira y Piqué: el apodo que le pusieron Sasha y Milan a Clara Chía

Shakira y Gerard Piqué no dejan de sacar titulares, especialmente por la presunta mala relación que llevan entre ambos, disputa que se da por los dos hijos que comparte la expareja.



Y es que tras largas negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la custodia de Milan y Sasha, los menores al final están viviendo con su madre mientras que los días de vacaciones lo viven con el exjugador de Barcelona.



Eso sí, los niños no pueden coincidir con Clara Chía, ya que el acuerdo la mantiene alejada para que la relación no se formalice, una petición que hizo Shakira para darles una relación estable a sus hijos con su padre.

Pues bien, los niños al no saber que la catalana es pareja de su padre, pero si empleada de Kosmos, varios medios latinoamericanos señalan que los menores utilizan un descriptivo apodo con Chía a quien se refieren como ‘la empleada de papá’.



En la casa de los padres de Piqué, Shakira tampoco se salva de los apodos. Allí la llamaban ‘la Bruja’, es por ello que de ahí salió la viral imagen cuando la colombiana puso una bruja en el balcón al frente de la casa de sus exsuegros.



Vale señalar que Shakira se encuentra en Barcelona y el 19 recogerá a sus hijos luego de algunos días en Inglaterra, pero se quedará unos días allí para seguir preparando su defensa sobre su supuesto fraude fiscal.