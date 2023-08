Shakira y Lewis Hamilton se estarían viendo a escondidas en España

Desde hace unos meses se rumora con la posibilidad de que Shakira y Lewis Hamilton tengan una relación sentimental. Las especulaciones comenzaron cuando ambos fueron vistos cenando en Miami y luego compartiendo con amigos en un yate.



Tras eso, la cantante colombiana fue al Gran Premio de España y también al de Gran Bretaña y en ambos se habría visto con el inglés tanto dentro como fuera de la pista.



Pues bien, ambos no han confirmado su relación y es más, hace unas semanas se dijo que Hamilton no quería saber nada de ella, pero al parecer es lo contrario.

Y es que la cantante y el piloto de Fórmula 1 habrían coincidido en una isla española donde la colombiana habría alquilado una lujosa villa para relajarse por unos días.



En las últimas horas, el programa español ‘Y ahora Sonsoles’ mencionó que ambos habrían salido a escondidas.



“Podemos confirmar que Hamilton sí entró de noche, suponemos, para encontrarse con Shakira, lógicamente porque no se ha perdido nada más en esta urbanización. Toda la zona está formada por villas, Shakira ha pasado siete días en esta villa Coco. Loco, espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo”, mencionó Tamara Gorro, colaboradora del programa.



Y complementó: “Solo ha salido durante dos o tres días a comer fuera y podemos confirmar por una persona con la que he hablado que ha visto a Hamilton entrar en la urbanización muy lujosa y privada aquí una de las noches. Las villas están en lo alto de la montaña, no son accesibles para cualquiera. En la noche, él salía de fiesta a unas discotecas muy famosas de aquí y luego se iba a la casa de Shakira para terminar la noche de mejor manera”.



Por otro lado, el periodista español Sergio Garrido corroboró la información en su programa ‘Ya es mediodía’.



“Cuando los trabajadores se fueron, la cantante se quedó sola con su escolta privada y fue visitada por Hamilton. Además, uno de los choferes de Hamilton lo escucha hablar regularmente con Shakira durante los traslados”, concluyó el comunicador.