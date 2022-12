Shakira y la acción que hace peligrar el acuerdo de custodia con Piqué

Shakira y Gerard Piqué pondrían estar teniendo su primer desencuentro luego de firmar el acuerdo de la custodia de sus hijos unas semanas atrás. Y es que, aunque la colombiana tiene previsto mudarse a Miami, ya se habría ido de España rumbo a Dubái para pasar la Navidad.



Según el diario ‘La Vanguardia’ de España, la barranquillera ya tomó un avión rumbo hacia la ciudad de Medio Oriente, pero esta acción estaría violando uno de los principios del acuerdo que es el de que tanto Sasha como Milan deben pasar navidades con Piqué.



Esta cláusula en el acuerdo fue firmada el pasado 1 de diciembre por ambos junto a sus abogados y que en días pasados fue ratificado como un documento público.

En el acuerdo se menciona: “Los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, Acción de Gracias, invierno o Navidad y Semana Santa, alrededor de diez días cada uno, Milán y Sasha estarán íntegramente con su padre”.



Además, la custodia será también para él diez días de cada mes y las vacaciones se repartirán 70-30% en favor del exjugador de Barcelona.



Sin embargo, Shakira, según el medio español citado anteriormente, menciona que a pesar de que el tema de las vacaciones se refleja en el acuerdo, la colombiana no estaría obligada a entregar a sus hijos hasta el 30 de diciembre.



Esto da a entender que el acuerdo citado entraría en vigencia desde ese día y no para Navidad por lo que Shakira tendría todo el derecho de pasar navidades con sus hijos.



No obstante, parece que tanto Sasha y Milan pasarían la fiesta de Reyes Magos con Piqué y luego el 9 de enero ambos niños comenzarán su jornada escolar. Veremos como acaba este primer 'desencuentro' entre Shakira y el exjugador español.