Shakira y Karol G: las referencias que esconde ‘TQG’, su nueva canción

Shakira y Karol G han lanzado su nueva canción que marca la primera colaboración entre ambas y por el momento ha sido un total éxito.



Y es que en YouTube, el vídeo oficial del tema lleva 27 millones de visitas en solo 17 horas y ya lleva 2.7 millones de ‘likes’. Por su parte, en Spotify también es una de las tendencias de esta jornada.

No obstante, en el metraje han colocado varias referencias que tienen más significado que va más allá de la letra de la canción. Conoce acá algunos de estos mensajes ocultos aquí:



Referencia a The Truman Show



En algunas de las partes del vídeo se muestra una referencia con respecto a la película protagonizada por Jim Carrey en los años novena la cual narra la historia de un hombre que es filmado a toda hora y se convierte en un programa televisivo en todo el mundo.



Karol G y Shakira, de acuerdo con lo que ha sucedido en sus vidas, hacen una analogía de que todo lo que vivieron en los últimos años con Anuel AA y Gerard Piqué fue todo mentira, y así como sucedió con Jim Carrey logran escapar de esa falsa realidad.



Referencia a la Session de Bizarrap de Shakira



En esta indirecta, la barranquillera hizo énfasis en la jugosa recompensa que ha recibido debido al éxito de la canción: ‘No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte’, menciona una de las estrofas de la pista.



Shakira revela que Piqué la quería reconquistar



Otro de los aspectos que llamaron la atención fue la confirmación por parte de Shakira de que Piqué quería regresar con ella, luego de descubrir su infidelidad con Clara Chía.



‘Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí que yo no soy idiota, se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande la bichota’, dice esa parte de la canción.



Por el momento, estas son algunas de las referencias, pero seguramente en los próximos días saldrán más significados que descubran los fanáticos de ambas cantantes.