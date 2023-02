Shakira y Karol G: Así es ‘TQG’, la nueva colaboración entre ambas

Desde la medianoche de este 24 de febrero, Shakira y Karol G explotaron las redes sociales luego de que se diera el lanzamiento oficial de su canción, un tema que generó opiniones a favor y otras en contra.



Y es que la canción llamada ‘TQG’ o ‘Te quedó grande’ que se lanzó junto al álbum ‘Mañana será Bonito’ de Karol G hay muchas indirectas a las exparejas de ambas, Gerard Piqué y Anuel AA.



Según los fanáticos la letras es bastante fuerte y en el caso de la barranquillera los dardos a Piqué fueron constantes. No obstante, esto lo viene haciendo en sus últimas canciones.

Apenas se estrenó el tema musical, la escucharon y la analizaron detenidamente y en efecto la letra no pasó desapercibida. Acá algunas de las frases más destacadas de la canción:



“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”



“Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”



“Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido”



“Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”



“Bebé que fue no pues que muy tragadito, qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito”



“Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”.



Cabe señalar que el nuevo disco de Karol G además de su colaboración con Shakira hay colaboraciones con Carla Morrison, Sech, Justin Quiles, Bad Gyal y Sean Paul, Romeo Santos, Quevedo, entre otros, a lo largo de las 17 canciones con las que cuenta el álbum.