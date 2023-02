Shakira y Gerard Piqué: así fue el tenso 'reencuentro' entre ambos

La casa de Shakira en Esplugues de Llobregat se ha convertido en los últimos días en un escenario ideal para que la colombiana y Gerard Piqué sigan llenando las páginas de los medios.



En las últimas horas, la expareja ha protagonizado un tenso momento que demuestra lo maltrecha que está la relación entre ambos actualmente.



Y es que mientras Piqué esperaba a que sus hijos se montaran a su vehículo, unos segundos después llegaría Shakira a bordo de una furgoneta junto con su hermano Tonino y en las imágenes se ve como la cantante ignora completamente a Piqué volteando su cabeza para otro lado.

Este gesto no cambia hasta que descubre que su hijo Sasha está en el andén y allí cambia su semblante y le dedica un gesto cariñoso y una sonrisa para luego entrar a su casa. Tras esto, los hijos de Shakira y Piqué abandonaron el lugar.



Recordemos que Shakira y Gerard Piqué se han tenido que ver las caras en varias ocasiones y en ellas la cordialidad no ha sido invitada puesto que la colombiana y el exfutbolista se han evitado o no se dirigen ni la mirada.



Además, hace poco Shakira hizo que Piqué esperara más de media hora en las puertas de su casa para entregarle a sus hijos. En esos instantes, el exjugador era invadido por varios periodistas por lo que tocó subir las ventanas de su auto y poner música a todo volumen.