Shakira y Bizarrap estrenarían versión extendida de su canción

Los primeros meses del 2023 quedarán marcados por la canción que grabaron Shakira y el productor argentino Bizarrap la cual se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la colombiana.



Y es que dentro del tema había varias indirectas contra Gerard Piqué y su novia, Clara Chía lo cual consiguió que se rompieran varios récords en las plataformas de streaming de música.



De hecho, más de un mes después la canción ya cuenta con más de 408 millones de reproducciones en YouTube y parece que en las próximas horas será interpretada en vivo por primera vez.

Y es que la cantante y el argentino se encuentran en Nueva York y serán invitados al programa ‘The Tonight Show’ que presenta el reconocido humorista Jimmy Fallon.



Aunque nadie sabe los detalles que tendrá la entrevista, se espera que se toque el tema de la separación de Shakira con Piqué.



No obstante, varios medios españoles señalan que la barranquillera podría lanzar un nuevo dardo a su expareja y a su actual novia: “No solo cantará su canción, sino que también hablará alto y claro de su ruptura con Gerard Piqué y su próximo regreso a Miami”, mencionó el medio ‘El Nacional’.



De igual manera, comenzaron a surgir rumores de que en la presentación en vivo en el programa Shakira y Bizarrap lanzarían una versión extendida de su canción y que tendría nuevos versos que tiran contra Piqué.



“De este amor no quedó nada. Me robaste los Grammys y hasta la mermelada”, sería una de las frases filtradas de la canción.



Cabe señalar que el tema de la mermelada se refiere a la forma en la que Shakira habría descubierto la infidelidad de Piqué puesto que ella tenía un tarro que siempre se acababa pese a que ni ella ni el futbolista la consumían a menudo.