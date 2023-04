Shakira: ya hay fecha para su juicio por presunto fraude fiscal

Shakira ya sabe la fecha en la que tendrá que responder por los cuatro delitos que le imputó la Hacienda Pública de España. La colombiana está acusada de defraudar más de 14.5 millones de euros tras no presentar la liquidación del Impuesto de Renta (IRPF) entre 2012 y 2014.



La audiencia de Barcelona ha determinado que el proceso judicial arranque el próximo 20 de noviembre y se prevé que acabe a mitad de diciembre del presente año.



En total serán 12 sesiones que se realizarán entre los días 22,23,28,29 y 30 de noviembre y también el 4,5,11,12,13 y 14 de diciembre, de acuerdo a lo que ha emitido el órgano judicial.

Sin embargo, las fechas por el momento no son fijas dado que pueden cambiar en caso de que un testigo no preste declaración al magistrado del caso que será José Manuel del Amo.



De igual manera, el caso se agilizaría si Shakira reconoce el delito o si consigue un pacto con la Fiscalía ya que la artista enfrentaría una pena de cárcel de ocho años y una multa de 23.8 millones de euros.



Pero eso no es todo, ya que la Audiencia de Barcelona recoge que habrá hasta un total de 200 testigos de los cuales un centenar son miembros de la Abogacía del Estado, 30 de la Fiscalía y 60 que solicitó la defensa de la colombiana.



Cabe señalar que este caso desencadenará en el regreso de Shakira a Barcelona en un futuro luego de su mudanza a Miami para iniciar una vida nueva lejos de Gerard Piqué. De hecho, se dice que la cantante estará presente en la sesión donde tenga que declararle al juez como en la sesión final.