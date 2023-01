Shakira sacará canción con Bizarrap: habría indirectas hacia Piqué

Es oficial, Shakira anunció que este miércoles lanzará una nueva canción, la cual será su primer tema del 2023. La cantante colombiana colaborará con el productor argentino Bizarrap con quien sacará la Bizarrap Sessions #53.



Desde hace varios meses se rumoraba con una posible asociación entre ambos artistas luego de que Shakira felicitará a Bizarrap por su cumpleaños el pasado 29 de agosto lo cual emocionó al argentino.



De igual manera, la cantante ya había anunciado que su regreso se iba a realizar este 11 de enero luego de que en Miami cientos de personas vieran una avioneta sobrevolando Miami con la siguiente pancarta: “Una loba como yo no está pa tipos como tú", con la fecha "11/01/23".

Según lo rumorado, la canción tendría varias referencias a su ruptura amorosa con el exfutbolista Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.



De hecho, en redes sociales se habría filtrado una parte de la canción que saldrá este miércoles y que iría de la siguiente manera:



“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.