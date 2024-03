Shakira presentó las canciones de su nuevo álbum: hay varias sorpresas

El nuevo álbum de Shakira, denominado Las mujeres ya no lloran, contará con varias novedades y sorpresas que estarán disponibles a partir del próximo 22 de marzo de 2024, día en el que se realizará el lanzamiento de esta nueva producción, según varios medios internacionales.



Entre los principales aspectos que más han llamado la atención de este nuevo álbum es la confirmación de un remix de su famosa canción sesión Bzrp - Shakira Music Sessions Vol.53. Además, artistas como Grupo Frontera, Cardi B y Rauw Alejandro estarán colaborando con la barranquillera.

Por medio de sus redes sociales, Shakira escribió: “Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las mujeres ya no lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros no!) Solamente faltan 3 semanas!”.



El álbum estará compuesto por exitos ya conocidos como Te Felicito ft. Rauw Alejandro, Monotonía ft. Ozuna, Music Sessions Vol53 con Bizarrap y TQG, canción que grabó al lado de Karol G. No obstante, también habrá canciones que a la fecha tan solo se conocen sus nombres.



Según Sony Music, casa discográfica de Shakira, este nuevo lanzamiento será “un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos”.



Las nuevas piezas musicales tendrán el nombre de La fuerte junto a Bizarrap, Cohete al lado de Rauw Alejandro, Entre paréntesis con Grupo Frontera y Puntería con Cardi B.