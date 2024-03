Shakira realizó concierto en el Times Square: envió sorpresivo mensaje

Shakira se ha catapultado como una de las artistas colombianas más exitosas a nivel nacional e internacional. Sus canciones le han dado la vuelta al mundo y ahora, con el lanzamiento de su nuevo álbum denominado Las mujeres ya no lloran, la barranquillera se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera profesional.



Esta nueva producción nació por la situación que vivió Shakira debido al divorcio con Gerard Piqué y todo lo relacionado con este capítulo de su vida, el cual, según Shakira, ya quiere dejar en el pasado.



Con la intensión de mostrarle al mundo sus nuevas canciones, la artista dio un sorpresivo concierto en el Times Square de Nueva York, Estados Unidos, donde miles de afortunados tuvieron la posibilidad de ver a Shakira cantar durante cerca de 20 minutos.

El show inició con emblemáticas canciones como Hips don't lie, que pusieron a saltar y bailar a los miles de seguidores que observaban un show que pudo ser visto a través de las plataformas oficiales de la cantante.



“Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum Las mujeres ya no lloran”, dijo.



Seguidamente, se dispuso a cantar algunos de sus éxitos como Te Felicito y TQG. No obstante, también hubo espacio para los temas de su nuevo trabajo discográfico. La colombiana, antes de entonar la canción Cómo, dónde y cuando, mando un contundente mensaje.



“La siguiente canción es una de mis favoritas del nuevo álbum. Es una canción optimista que recuerda que el pasado es un cero a la izquierda y solo es el futuro lo que se recuerda”, manifestó Shakira. Sin duda, estas palabras generaron cientos de reacciones entre el público asistente que inmediatamente aplaudió a la colombiana.



Finalmente, la presentación terminó con la canción junto a Bizarrap Music Sessions Vol. 53, éxito que marcó el regreso de Shakira a los lugares más altos de la industria musical.