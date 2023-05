Shakira alabó a las mujeres y se acordó de Piqué en gala de Billboard

Durante la noche del domingo tuvo lugar la primera gala de ‘Mujeres Latinas en la Música’ de Billboard y en donde Shakira fue premiada como la ‘Mujer del año’ gracias al éxito de sus canciones en estos últimos meses.



En la entrega del reconocido premio, que le fue entregado por Maluma, la colombiana pronunció un discurso en donde resaltó el empoderamiento femenino y además agradeció a su madre, Nidia del Carmen Ripoll.



No obstante, también se acordó de su expareja Gerard Piqué con quien rompió su relación el año pasado.

“A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”, mencionó de inicio exaltando a su madre.



“Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, expresa. “¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de si misma? A mí me ha pasado, más de una vez”, siguió Shakira en unas palabras que se interpretan como una indirecta a Gerard Piqué.



Por su parte, dijo que está en la búsqueda del amor propio: “Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”.



Finalmente, aseguró que la música le ayudó a pasar su momento más difícil: “Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Las lecciones más importantes que he aprendido de otras mujeres. Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté porque sólo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.