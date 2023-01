Shakira lanzó el challenge oficial de su canción con Bizarrap

La canción de Shakira y Bizarrap ha alcanzado números increíbles en muy poco tiempo en todas las plataformas digitales. La colombiana ha sido récord de vistas en YouTube y también en Spotify es una de las canciones más importantes de este mes.



Esta popularidad de su canción se debe principalmente no solo a sus fanáticos sino también a la letra del tema que es un palo constante a Gerard Piqué, su exsuegra y Clara Chía.



Sin embargo, no cansada con el éxito, la colombiana propuso en redes sociales el challenge oficial de su canción con Bizarrap el cual lanzó desde su cuenta en Tik Tok.

En el metraje, se ve a la colombiana haciendo una coreografía con otras bailarinas y allí van al son de su canción desde la parte de “Esto es pa' que te mortifique'

Mastique' y trague', trague' y mastique', Yo, contigo, ya no regreso, Ni que me llores ni me suplique'”.



Cabe señalar que Shakira pese a la canción salió hace varios días continúa siendo tendencia en redes sociales debido a la repercusión que ha tenido su tema y a los sucesos que han ocurrido en torno a ella.