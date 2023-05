Shakira tuvo emotivo momento con sus hijos en nuevo vídeo musical

Durante este 15 de mayo, la cantante colombiana Shakira reveló el vídeo oficial de ‘Acróstico’, su nuevo éxito musical el cual lanzó hace un par de días en todas las plataformas digitales.



Allí, la colombiana tuvo un conmovedor momento con sus hijos, Sasha y Milan, quienes hicieron parte del videoclip.



Y es que en la grabación, la barranquillera inicia con sus dos hijos y alrededor varias cajas de mudanza. “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”, inicia Shakira.

Luego, el vídeo sorprende ya que su hijo menor comienza a cantar mientras su hijo mayor toca el piano.



Esta es la primera vez que se ve tanto a Sasha como a Milan en el mundo artístico y seguro no será la última vez ya que se nota que heredaron el talento de su madre de gran manera.



De hecho, en su momento Shakira señaló que Milan ha escrito varias canciones que la han arrancado varias lagrimas de emoción mientras que Sasha ha dedicado varias horas al piano, descubriendo su voz.



Vale resaltar que la artista dijo también que ambos menores pidieron salir en el vídeo: "Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá".



El vídeo ha conmovido a miles de usuarios ya que muestra el cambio de vida de Shakira y sus hijos tras su sonada separación con Gerard Piqué el año pasado y su mudanza en abril de este año a Miami.