Shakira lanzó ‘Monotonía’: ¿qué dice la letra de la canción a Piqué?

Shakira lanzó mundialmente su esperado tema ‘Monotonía’, que grabó al lado de Ozuna en un video que se rodó en Barcelona, España. El tema musical ha sido un bombazo mundial, pues se dice que es la canción que escribió Shakira para reflejar la situación que vivió con Gerard Piqué.



La separación con el futbolista habría sido la inspiración para la canción de la artista colombiana. Por eso sus seguidores estaban a la expectativa, pero la espera terminó.



La letra es muy diciente, al igual que el video. “No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”, comienza cantando la cantautora barranquillera. “Nunca dije nada, pero me dolía”, continúa diciendo.



En la letra, la colombiana también canta: “Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí" y "me dejaste por tu narcisismo”.



“Sabía que esto pasaría, lo tuyo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos (…) De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos… Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya no hay nada, te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como Navidad, es mejor que esto se acabe ya”.