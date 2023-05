Shakira: juguetes, lencería y otros negocios que tiene la colombiana

Shakira posee una fortuna en torno a los 300 millones de dólares. Esto de acuerdo al cálculo hecho por ‘Celebrity Net Worth’ en donde tienen en cuenta el patrimonio personal de la colombiana, sus reproducciones en plataformas digitales y sus negocios fuera de la música.



La colombiana ha sabido explotar su talento y cada vez que saca una canción es un rotundo éxito. Sin embargo, no se queda ahí y todo lo que hace en la música lo invierte en varias empresas.



De igual manera, la de Barranquilla ha rentabilizado su imagen con varios trabajos en televisión ya que trabajó en La Voz en su edición estadounidense y también en Dancing with Myself.

Por su parte, Shakira tiene varios negocios en perfumería y juguetería. En el primer secto ha lanzado varias fragancias y actualmente tiene 12 mientras que en el segundo sector la cantante ha lanzado juguetes en colaboración con Fisher Price.



Pero ahí no termina ya que Shakira ha depositado su dinero en proyectos de moda y alimentación. En 2021, invirtió en Parade Underwear, una firma de lencería que cuenta con productos de todo tipo y tiene una filosofía sostenible ya que anima a sus cliente a entregar productos en desuso para darles una segunda vida.



En el caso de la alimentación, invirtió en una compañía de snacks saludables elaborados con nueces recubiertas de chocolate o yogur.



Por otro lado, ha invertido en propiedades ya que además de su mansión en Miami, a inicios de la decada de los 2000 tuvo una finca en Uruguay y en 2006 invirtió en la isla de Bonds Cay, en Bahamas.



Finalmente, se encuentra su Fundación Pies Descalzos donde fomenta la educación de niños y jóvenes y que cuenta con cinco escuelas y más de 4.000 estudiantes en Colombia y también su empresa de consultoría Fire Rabbit SL que tiene sede en Barcelona.