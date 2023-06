Shakira se tomó un respiro de todo: de vacaciones en Costa Rica

Tras no permitir que sus hijos se quedarán con Gerard Piqué para la boda de su tío Marc Piqué, Shakira se llevó a Sasha y Milan de vacaciones a Costa Rica, un plan que no quería dejar pasar la colombiana.



Y es que al parecer la barranquillera tenía planeado hace rato su ida al país centroamericano para tomarse un respiro de todo y más al lado de sus hijos, es por ello que no los dejó con Piqué.



La colombiana llegó a San José el miércoles 21 de junio y al día siguiente tomó un vuelo para ir a las playas paradisíacas reportó la agencia EFE en las últimas horas.



Shakira se quedará unos días en Costa Rica mientras que al mismo tiempo Piqué vive el matrimonio de su hermano.



De hecho, hace unas horas, Piqué fue captado con Clara Chía saliendo de la parroquia Sant Vicenc de Montalt, donde fue la boda de su hermano. El exfutbolista llevaba un traje negro mientras que su pareja lució un vestido largo de color verde.