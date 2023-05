Shakira desmiente presunta relación con celebridad de Hollywood

Shakira, ya radicada en Miami, disfruta de su vida en los Estados Unidos ya que a la colombiana se le ha visto en varios eventos deportivos y también algunos en donde se ha juntado con varias personalidades.



En uno de esos eventos en el que se le vio fue el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en donde estuvo muy cerca a Tom Cruise lo cual disparó los rumores sobre una posible relación con el famoso actor estadounidense.



En las imágenes, ambas personalidades estuvieron paseando por la parrilla de la F1 y también se le vio hablando bastante.

De igual manera, los rumores crecieron más cuando una fuente cercana le dijo al medio ‘Page Six’ que Cruise estaría interesado en ella.



"Hay química. Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom", comentó la fuente.



No obstante, Shakira y su entorno han buscado la forma de despejar los rumores. Primero, ha sido Ana Lourdes Martínez, amiga de la barranquillera, que aseguró que Shakira y Tom solo tienen una amistad.



"Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia", dijo Martínez para ‘Page Six’.



Además, Shakira le habría hecho saber al actor que cuando estuvieron en el Gran Premio ella fue solo amable.



"Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada", señaló una fuente al diario The Mirror.



De esta manera, se zanja los rumores de una posible relación entre Shakira y el famoso actor de 60 años.