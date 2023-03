Shakira demandaría a Anuel por uso de su imagen sin consentimiento

Shakira sigue arrasando gracias a sus dos temas lanzados este año en donde hizo colaboración con Bizarrap y con Karol G que ha contado con varias indirectas para su ex, Gerard Piqué.



De hecho, en su tema con Karol G llamado ‘TQG’ ha vuelto a lanzar alguna que otra pulla al futbolista, pero también Karol G ha lanzado indirectas a Anuel AA, su expareja.



Ante esto, el cantante puertorriqueño no ha dudado en responder y aprovechó la repercusión actual de Shakira a la cual mencionó en su tema ‘Más rica que ayer’ en donde uno de los versos dice: “Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

Tras conocer que está en esa canción, el programa ‘En Casa con Telemundo’ informó que la colombiana se estaría planteando demandar a Anuel por usar su imagen y su nombre sin conocimiento con tal de ganar reproducciones, fama y riqueza.



Por el momento ninguna de las partes ha confirmado la demanda, pero diferentes medios aseguran que Shakira está bastante manera por la forma en la que Anuel se expresa sobre su ruptura con Piqué.



De igual forma, no es lo único que a la barranquillera le ha molestado de Anuel ya que en días anteriores el boricua compartió una publicación con la frase ‘Los hombres no lloran, los hombres facturan’ que toma inspiración de la frase de Shakira en la Session 53 con Bizarrap.



Por su parte, Telemundo asegura que esta sería una estrategia de marketing de Anuel, pero en la que no ha pedido el consentimiento de Shakira. Tras esto, Anuel ha recibido bastantes críticas de varios seguidores que lo acusan de ‘ganar fama’ a razón de Shakira y Karol G.