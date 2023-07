Shakira contó que sufrió peligroso accidente en rodaje de ‘Copa Vacía’

Shakira estuvo en peligro durante la grabación de su último videoclip, ‘Copa Vacía’, una colaboración que hizo con el también colombiano Manuel Turizo y en donde ella personificaba a una sirena.



Fue la propia cantante que reveló en entrevista con Alejandra Espinoza en el programa ‘Primer Impacto’ que hubo un accidente fuerte en el set y que de milagro pudo contar la anécdota.



“Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo”, mencionó de inicio.

Lo curioso es que Manuel Turizo sabía que se iba a romper la pecera: “Manuel me lo había advertido, que se iba a romper la pecera. Yo le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas. Pero lo que él vaticinó se cumplió”.



Pese a este contratiempo, el videoclip ha sido todo un éxito ya que en YouTube cuenta con 45 millones de vistas tras dos semanas de haber sido lanzado para todo el mundo.