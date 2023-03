Shakira cambia de plan: se mudará a Miami, pero no a su casa actual

El próximo 1 de abril, si no hay ningún contratiempo de último momento, Shakira se mudará a Miami y dejará de lado su antigua vida en Barcelona que no terminó de la mejor manera debido a su ruptura con Gerard Piqué.



Inicialmente en los planes de la colombiana se decía que se iba a mudar a su mansión actual en Estados Unidos, pero al parecer los planes de la colombiana darían un giro radical.



Y es que Shakira estaría pensando en no volver a su mansión, sino comprarse una más exclusiva en una isla privada cercana a Miami.

Según cuenta el periodista, Alex Rodríguez, la colombiana adquiriría una nueva propiedad por razones de privacidad ya que su actual casa está situada en una calle de acceso público.



Sin embargo, los problemas vienen por el otro lado de la propiedad ya que en la zona del embarcadero, los barcos que pasan cerca a su casa pueden ver su piscina por lo que los paparazzis y varios curiosos podrían ver lo que hace y es algo que Shakira quiere evitar a toda costa.



Ante esto, la intérprete de ‘Monotonía’ ‘Te Felicito’ entre otros éxitos se mudaría a un sitio más exclusivo que estaría cerca del hogar de una de sus mejores amigas.



“Hace solo unos días descubrí que Shakira estaría interesada en otra casa que, aunque está muy cerca de ahí, no es de acceso público. Está en una isla privada. Es de un empresario indio y Shakira ha compartido con una de sus mejores amigas de Miami la intención de vivir cerca de ella”, mencionó Rodríguez.



De igual manera, el comunicador informó que su mansión actual no está preparada para recibirlos el 1 de abril y todo depende de su padre, William Mebarak, que está en delicado estado de salud, pero parece que vendería esa casa.



“La casa no está preparada para que vaya el día 1 de abril y todo va a depender del padre. La casa sigue sin estar a la venta, pero su intención es cambiar”, concluyó.