Shakira agradeció a sus fans por el apoyo a su nueva canción

Shakira sigue rompiendo récords con su nueva canción con Bizarrap la cual se ha convertido en el mejor debut de la historia de un tema musical en español en Spotify ya que ha logrado conseguir 14.4 millones de reproducciones en solo 24 horas.



Es por ello que tras este logro, la colombiana habló por primera vez sobre la canción y agradeció a sus fanáticos por el gran apoyo que le han dado al tema.



“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, comentó de inicio en Instagram.

“Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”, añadió la artista.



De igual manera, aseguró que este gran logro no es solo de ella sino de todas las mujeres del mundo: “Este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.



Cabe señalar que esta publicación ya ha llegado a más de 2 millones de ‘me gusta’ y está lleno de comentarios de felicitaciones hacia la barranquillera.