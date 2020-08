Estrenos imperdibles de Amazon en septiembre: Alonso y su historia

Llega el mes de septiembre y con él una nueva normalidad, con necesidad de precauciones pero un poco más de libertades. Es momento e no bajar la guardia y por eso vale la pena revisar planes para quedarse en casa, como los estrenos en la plataforma Amazon. Aquí destacamos los más interesantes:

1 de septiembre



Buffy The Vampire Slayer



Los habitantes de Sunnydale y una joven, destinada a matar vampiros, demonios y otras criaturas infernales luchan contra el mal, con la ayuda de sus amigos. Juntos, intentarán acabar con sus demonios, sobrevivir a un apocalipsis tras otro, sin dejar de asistir a la preparatoria y la universidad. Buffy Summers comprenderá que crecer puede ser un infierno... literalmente. Si nunca has visto la serie y siempre escuchaste hablar de ella, es el momento perfecto para ver las 7 temporadas completas.



3 de septiembre



Uno al año no se hace daño 1 y 2



Esta comedia colombiana sigue a Marcos, un reportero que llega a un barrio de Bogotá en donde parece ser que beber es cosa de todos los días, con la finalidad de grabar un documental sobre los efectos del alcohol en las celebraciones tradicionales. Así es como terminan documentando bautizos, graduaciones y fiestas de cumpleaños.

​

Después, Marcos, en compañía de su camarógrafo, continúa con la investigación de si Colombia es un país de bebedores. Es así como en esta secuela, y gracias a los habitantes del Barrio las Delicias, Marcos podrá mostrarnos en imágenes algunas tradicionales celebraciones.



Usted No Sabe Quién Soy Yo



Divertida historia de Ricardo, un comediante novato, que intenta alcanzar la fama haciendo stand-up en los bares de Bogotá. Tiene el corazón roto porque su novia terminó su relación y ahora está con un hombre mayor y más rico. Junto con dos amigos, decide hacerse pasar por alguien de mejor clase social para poder emerger en la sociedad colombiana. Entonces Ricardo finge ser millonario en las redes sociales. Pero el problema comienza cuando conoce y se enamora de Margarita, quien se cree propietaria de una emisora de radio.



6 de septiembre



Young Sheldon, tercera temporada



Sheldon Cooper, un niño genio, ya antes visto como adulto en The Big Bang Theory (2007). Sheldon se saltó cuatro grados para empezar secundaria junto con su hermano mayor.



Sigue la historia de Sheldon, mientras lucha por ser entendido por su familia, compañeros de clase y vecinos. Su hermana gemela no comparte su mente excepcional, pero tiene una visión mucho más clara de lo que la vida le depara al joven genio. Jim Parsons, quien interpreta la versión adulta de Sheldon en "The Big Bang Theory”, narra esta historia.



8 de septiembre



Venom



Uno de los villanos más famosos del universo de Marvel llega a Prime Video este mes. Eddie Brock (Tom Hardy) es un famoso periodista que "sigue a personas que no quieren ser seguidas", como él dice. Seis meses después de perder su trabajo gracias a un importante empresario, Eddie se encuentra con un extraño ente extraterrestre conocido como Venom. Este simbionte, elige adherirse y adaptarse al cuerpo de Eddie, sin embargo, esto mete a Brock en problemas, cuando el culpable de su situación actual encuentra otro simbionte y tiene planes desastrosos para la humanidad.



12 de septiembre



The Lego Movie



The Lego Movie, película animada en 3D que sigue al personaje principal, Emmet, una minifigura LEGO completamente normal quien rápidamente se vuelve la "persona más extraordinaria" y la clave para salvar el universo Lego. Emmet y sus amigos emprenden un viaje épico para detener al malvado tirano Lord Business.



15 de septiembre



Life



Life, cuenta la historia de seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional que ha hecho uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad: la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. La tripulación comienza a realizar investigaciones, pero esto termina mostrando que esta nueva forma de vida es más inteligente de lo que pensaban.





Fear The Walking Dead, quinta temporada



Del mismo universo que la serie original The Walking Dead, Fear the Walking Dead cuenta otra historia que sucede después de la plaga apocalíptica que dejó a la humanidad en ruinas. En esta quinta temporada, la misión de ayudar a otros es puesta a prueba, cuando el grupo llega a terrenos desconocidos, y se verán forzados a enfrentar su pasado y sus medios, algo que los cambiará profundamente.



14 de septiembre



The Nun



Situada dentro del universo de las películas de El Conjuro, un sacerdote con un pasado embrujado y una novicia investigan la muerte de una monja. Juntos descubren un secreto que pondrá en riesgo sus vidas, su fe y sus propias almas, y se enfrentan a una fuerza malévola en la forma de la misma monja demoníaca que aterrorizó al público por primera vez en “El Conjuro 2”, mientras el monasterio se convierte en un terrible campo de batalla entre los vivos y los seres endemoniados



20 de septiembre



The Hunger Games



Llega la cuarta y última parte de la saga de The Hunger Games, con la 2ª parte de The Hunger Games: Mockingjay



Después de que la joven Katniss Everdeen aceptara ser el símbolo de la rebelión, el Sinsajo, ella intentará devolver a Peeta a su estado normal, tratará de llegar al Capitolio y de cumplir su objetivo principal: asesinar al presidente Snow y devolver la paz a los distritos de Panem. No te pierdas la última parte de esta increíble historia y conoce cuál es el destino de Katniss Everdeen.





American Horror Story: 1984 (Temporada 9)



Sigue disfrutando de la antología de terror de American Horror Story con la novena temporada, esta vez sucediendo en 1984 y con una fuerte influencia de clásicos del terror como Viernes 13 y Halloween.



25 de septiembre



Fernando



No te pierdas el estreno de la docuserie, Fernando, dónde se muestra la pasión de Fernando Alonso por competir al más alto nivel y su absoluta determinación por ganar. Documentando el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de Indianápolis, pasando por las 24 Horas de Le Mans, para terminar en su primera salida en el Rally de Dakar en enero, Fernando da acceso a los fans del campeón de la Fórmula 1. En la docuserie también participa el círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su mánager Luis García Abad, su hermana Lorena Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo Carlos Sainz, quienes ayudan a mostrar al hombre detrás del campeón.