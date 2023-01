Serie del Caribe: ¿Cuándo comienza la edición de este año?

Durante el próximo 2 de febrero y hasta el 10 de febrero tendrá lugar una nueva edición de la Serie del Caribe, torneo de béisbol que enfrentará a los campeones de los torneos pertenecientes a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.



Dentro de este torneo estarán equipos de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá y Colombia más dos invitados que serán los representantes de Curazao y Cuba.



La edición de este campeonato se realizará en Venezuela más precisamente en el estadio Rinconada de Caracas y el estadio Forum de La Guaira.

La jornada inaugural de la Serie del Caribe tendrá varios cambios entre ellos la introducción de una ceremonia de inauguración que se anuncia como espectacular y que marcará un hito en la historia de ese torneo.



Siendo así el día inaugural se jugará de la siguiente manera:



Estadio Forum La Guaira



Cuba vs. Curazao



Colombia vs. Puerto Rico



Estadio La Rinconada



México vs. República Dominicana



Ceremonia Inaugural



Venezuela vs. Panamá



Equipos participantes



Colombia: Vaqueros de Montería



México: Por confirmar



Panamá: Federales de Chiriquí



Puerto Rico: Por confirmar



República Dominicana: Tigres del Licey



Venezuela: Por confirmar



Curazao: WildCats KJ74



Cuba: Agricultores



Cabe señalar que los actuales campeones de la Serie del Caribe son los Caimanes de Barranquilla que vencieron a los Gigantes del Cibao, de República Dominicana, en la edición de 2022.