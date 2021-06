Debacle para Serena Williams: duro momento en el Roland Garros 

Serena Williams fue eliminada en la cuarta ronda de Roland Garros 2021 por Elena Rybakina por 6-3 7-5, mostrando un poco de movilidad de tenis y, sorprendentemente, con muchos problemas en el servicio. Serena, en la rueda de prensa, habló sobre el partido y también sobre cuándo volverá a la cancha.



"¿Fue el último partido que jugué en París? No es algo en lo que esté pensando, de todas las cosas que tengo en mente, este definitivamente no lo es. He jugado algunos buenos partidos aquí en París.



Feliz para poder ganar algunos partidos en esta superficie, me siento mucho mejor ahora que cuando vine aquí, porque antes de este torneo intentaba ganar un partido. ¿Elena Rybakina? Ciertamente fue un partido equilibrado, uno en el que uno o dos puntos podrían haber cambiado el rumbo de las cosas, pero no los llevé a casa.