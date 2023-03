Semana Santa: ¿Cómo será el plan éxodo y retorno en Bogotá?

Desde el próximo 31 de marzo y hasta el 9 de abril, miles de personas se movilizarán por las principales vías de todo el país.



Es por ello que con el objetivo de garantizar el desplazamiento de los ciudadanos y su propia seguridad el Ministerio de Transporte ha anunciado varias estrategias como el plan éxodo y retorno y las restricciones de vehículos de carga.



Ante esto la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional implementará medidas de manejo del tránsito vehicular en las siguientes vías para entrar y salir de Bogotá.

Vía Mosquera-Anapoima



Para la vía entre Mondoñedo y San Pedro en Anapoima el Plan Éxodo tendrá lugar desde el 31 hasta el 5 de abril en un solo sentido. El horario para este plan vial será de 7 p.m. a 12 p.m. mientras que del sábado 1 al jueves 6 de abril, el recorrido será el mismo de 6 a.m. a 12 p.m.



Con respecto al Plan Retorno comenzará desde el sábado 8 de abril desde Apulo hasta el sector Balsillas en Mosquera en un solo sentido. El horario será de 5 p.m. a 10 p.m. El domingo, se hará el mismo tramo, pero de 10 a.m. a 10 p.m.



Vía Bogotá-Villavicencio



Con respecto al plan éxodo este tendrá varios funcionamientos. Para el 31 de marzo comenzará de 3 p.m. a 11 p.m., el sábado 1 de abril iniciará de 6 a.m. a 3 p.m., el miércoles de 12 del mediodía a 11 de la noche y el jueves 6 de abril comenzará de 6 a.m. a 3 p.m.



Para el Plan Retorno habrá reversible desde Villavicencio en el Km o ‘Barrio Uval’ a partir de las 2 p.m. los días 8 y 9 de abril.



Via Bogotá-Fusagasugá



Según destacó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García: “Con miras a garantizar la movilidad, se adoptarán medidas especiales en la Concesión Devisab y hemos logrado la vinculación de la Concesión Vía 40 Express, para lograr vías en único sentido, garantizando las salidas y retornos de manera ágil por parte de todos los viajeros, además de algunos reversibles, en todo caso la recomendación siempre es la prudencia en las vías, el respeto a las normas de tránsito, especialmente límites de velocidad”



Vía Bogotá-La Vega-Guaduas



El operativo del Plan Éxodo para estas vías será el 31 de marzo de 3 p.m. a 11 p.m., el sábado iniciará de 6 a.m. a 3 p.m., el miércoles 5 de abril de 12 del mediodía a 11 p.m. y el jueves 6 de abril de 6 a.m. a 3 p.m.



Por su parte para el retorno habrá contraflujo desde el kilómetro 0+00 (Puente de Guadua) hasta el kilómetro 5+00 (Glorieta de Siberia) desde las 10 a.m. hasta las 11 p.m.



Vía Bogotá-Tunja



Para esta vía el Plan Éxodo comenzará desde este viernes y se extenderá hasta el jueves 6 de abril mientras que para el Plan Retorno habrá reversible desde el Puente el Común por la carrera séptima hasta la calle 245 de 2:30 p.m. hasta las 10 p.m.



Cabe señalar que habrá Pico y Placa Regional para el ingreso a Bogotá por los diferentes corredores viales:



*De 12 m a 4 p.m., será el ingreso de vehículos con placa terminada en número par

*De 4 p.m. a 8 p.m. será el ingreso de vehículos con place terminada en número impar