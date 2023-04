Semana Santa: horarios de los supermercados para los próximos días

La Semana Santa dio inicio el pasado domingo y desde ya las principales tiendas y supermercados de Colombia anunciaron sus horarios para estas fechas, con tal de que los ciudadanos aprovechen para hacer sus compras.



El 7 y 8 de abril, al ser días festivos, algunas personas aprovechan para hacer sus diligencias y comprar algunas cosas. Ante esto, estos serán los horarios de los supermercados durante la Semana Mayor:

Carulla



Este almacén anunció que mantendrá sus horarios habituales para que los compradores asistan sin afanes.



Siendo así, esta cadena irá de lunes a sábado de 6:30 a.m. hasta las 9 p.m. o 10 p.m., dependiendo de la zona y de domingos a festivos tendrán un horario de 7 a.m. a 8 p.m.



Olímpica



Los horarios serán desde el lunes 3 de abril hasta el miércoles 5 entre las 7 a.m. y 8 a.m. hasta las 10 de la noche. Gran parte de las tiendas mantendrán los horarios festivos y fines de semana.



Éxito



El horario normal de la cadena irá hasta el 5 de abril. No obstante, los festivos contarán con una atención reducida entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche.



Jumbo



Estos almacenes tampoco tendrán mucha variación durante Semana Santa, por lo cual las personas podrán ir entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche.