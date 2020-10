Todo listo en Netflix: la serie de Selena confirmó fecha de estreno

La serie de Netflix sobre la vida de la cantante mexicana Selena Quintanilla se estrenará el 4 de diciembre, reveló la plataforma de contenidos este martes, día en el que además lanzó el primer minitráiler de la producción.



El anuncio fue realizado a través de la cuenta en las redes sociales "Con todo", que Netflix usa para dirigirse a los jóvenes de la comunidad latina en Estados Unidos. Bajo el lema "Toda leyenda comienza con un sueño", el vídeo en blanco y negro de un minuto de duración muestra por primera vez a Christian Serratos transformada en Selena.



El abrebocas de Netflix enseña a Serratos entrando a un escenario, vestida con el tradicional corpiño y pantalón estrecho que usaba la artista texana en sus presentaciones. Mientras, voces en "off" que parecen ser de Selena y su padre, Abraham Quintanilla, tienen una conversación que comienza con la frase "¿confías en mí?".



Las imágenes muestran la transformación de la actriz que encarnó a Rosita en "The Walking Dead" hasta convertirse ahora en Selena Quintanilla, quien fue asesinada el 31 de marzo de 1995.



La serie es un trabajo conjunto de Netflix, la productora latina Campanario Entertainment y la familia Quintanilla. De hecho, la hermana mayor de Selena, Suzette Quintanilla, está en los créditos como productora ejecutiva.



La plataforma ha revelado además que la entrega inicial de la serie consistirá en seis episodios de una hora, aunque todavía se desconoce si hay planes para varias temporadas. La producción es la primera que ha aprobado la familia de la estrella en formato de televisión.



Los Quintanilla guardan celosamente los derechos del nombre y la imagen de Selena y hasta ahora solo habían participado en la película que hizo el cineasta Gregory Nava en 1997 y protagonizada por Jennifer López.



En 2018, Telemundo emitió en Estados Unidos la serie no autorizada "El secreto de Selena", basada en el libro del mismo nombre, de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás. La familia Quintanilla intentó bloquear la producción y expresó su disgusto con la historia, que declaró como "llena de mentiras".



La nueva serie cuenta además con la participación de actores reconocidos en el ámbito internacional como Ricardo Chavira, quien interpretó al esposo de Eva Longoria en la serie "Amas de casa desesperadas", en el papel del patriarca Quintanilla, o Gabriel Chavarria, conocido por la serie "The Purge", o Noemi González, de la serie "East Los High".