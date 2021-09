Hockey colombiano, por la clasificación al World Games de Birmingham

El seleccionado colombiano, en la mañana del 17 de septiembre, cayó 4-0 ante Italia, el equipo local, y se despidió de la posibilidad de disputar el título del Campeonato Mundial.

Los colombianos acumulan tres derrotas y una victoria, por lo que, ahora, ya no tienen posibilidades de pelear por el título del torneo internacional desarrollado en Roccaraso, Italia.



Sin embargo, la Selección Colombia de Hockey en Línea se prepara para disputar los últimos dos encuentros con el fin de disputar uno de los cupos que se otorgarán para The World Games Birmingham 2022.



Colombia jugará el primero de sus últimos dos partidos desde las 8:30 a.m. (COL) del sábado 18 de septiembre.





Información Comité Olímpico Colombiano