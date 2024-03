Barrios en Bogotá que tendrán cortes de luz para el jueves 28 de marzo

La empresa Enel Colombia no solo se encarga de brindar el suministro de energía a todos los habitantes de Bogotá, sino también, debe vigilar y garantizar que los elementos requeridos para este servicio, se encuentren cumpliendo los parámetros de seguridad y de calidad.



Para esto, la entidad realiza frecuentemente trabajos de reparación y de mantenimiento en distintos sectores de la capital, con el fin de evitar mayores afectaciones y daños en la infraestructura como los postes, cableado, transformadores y demás objetos utilizados para el transporte de la energía eléctrica.



Sin embargo, para poder realizar dichos trabajos de mantenimiento, la empresa debe suspender temporalmente el fluido de energía en los sectores aledaños para salvaguardar tanto la integridad de los colaboradores como de los usuarios.



Para la jornada de este 28 de marzo, Enel dio a conocer que estará realizando labores en dos localidades de la ciudad, las cuales presentarán cortes en distintos sectores. Estas suspensiones temporales del servicio de luz podrían tardar hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



Cabe mencionar que en algunas ocasiones, estos trabajos pueden ser cancelados o reprogramados debido a razones de seguridad o condiciones climáticas como lluvia y tormentas eléctricas, dificultades para el acceso a los edificios, conjuntos, permisos para cerramiento de vías, entre otras variables.



Estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz durante la jornada de este jueves 28 de marzo de 2024:



Localidad de Ciudad Bolívar:



Desde las 5:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. Entre calles 56 sur y 58 sur y entre carreras 65 a la 67. - Barrio Melena.



Localidad de Puente Aranda:



Desde las 8:30 a.m. a las 6:00 p.m. Entre carreras 45 a 48 y entre calles 12 a 14. - Barrio El Ejido.



Desde las 8:30 a.m. a las 5:00 p.m. Entre carreras 53 a 55 y entre calles 12 a 15. - Barrio Puente Aranda.



Desde las 8:30 a.m. a las 5:00 p.m. Entre calles 8 a la 10 entre carreras 49 a 51 - Barrio Salazar Gómez.