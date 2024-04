Sebastian Vettel podría volver a la Fórmula 1: sorprendente revelación

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo en la máxima categoría del automovilismo, actualmente se encuentra retirado de las pistas, sin embargo, en los últimos días se dio a conocer la posibilidad de volver a estar en el paddock de la Fórmula 1.



El alemán confirmó que podría sumarse a los integrantes de la escudería de Mercedes, que a partir del 2025 deja de contar con Lewis Hamilton luego de confirmarse su llegada a Ferrari.

Vettel fue sincero y confirmó que, tras su retiro en el 2022, ha estado rondando por su cabeza la idea de volver al Gran Circo para intentar consagrarse con su quinto campeonato mundial de pilotos. Esto lo ha llevado incluso a entablar contacto con el jefe del equipo, Toto Wolff, pero destacando que han sido encuentros para hablar de diversos temas y no específicamente de una posible contratación.



En medio de una entrevista a Sky Sports, el alemán dijo: “Estoy hablando con Toto Wolff. No sé si eso se puede considerar hablar con Mercedes, pero sí he hablado de otras cosas”.



Esta posibilidad se da en medio de un caos que hay en cuanto a contrataciones y rumores para la próxima temporada debido a que Carlos Sainz no seguirá en Ferrari, Sergio Pérez aún no renueva con Red Bull, junto a la histórica transferencia de Lewis a los italianos.



“Estoy hablando con mucha gente, porque los conozco, pero de nada en concreto. Quiero decir, obviamente se me pasa por la cabeza, pienso en ello, pero no es mi pensamiento primordial”, comentó a Sky Sports.



Seguidamente, señaló que: “Estoy planeando algunos eventos para el futuro, he hablado con muchos otros directores de equipo y no solo sobre carreras. Hay muchas ideas, pero nada en concreto por el momento”.



Cabe recordar que el piloto británico y heptacampeón del mundo manifestó que le gustaría ver a Sebastian vestido con la indumentaria de Mercedes. “Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles, que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera”, comentó Hamilton.