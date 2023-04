Sebastián Montoya ve posible el GP del Caribe en un futuro

Sebastián Montoya continúa su temporada 2023 la cual está alternando entre la European Le Mans Series y la Fórmula 3 donde ya ha tenido acción en ambas categorías.



No obstante, el piloto colombiano tendrá unos días de descanso ya que la temporada de F3 volverá hasta el próximo 20 de mayo con el gran premio de Imola.



Ante esto, Montoya se encuentra en Bogotá y allí tuvo la oportunidad de hablar sobre los rumores acerca de la posibilidad de que Barranquilla albergue una carrera de Fórmula 1.

“Si hay una carrera en Colombia y la ganara, sería un sueño. Obviamente he corrido en Colombia y he ganado dos campeonatos nacionales, pero de correr Fórmula 3, Fórmula 2 o F1 y ganar acá ocurre solo en los sueños”, comentó de inicio en diálogo con Diario AS.



Hay paises que uno nunca había escuchado y albergan a la F1 y se vuelven carreras impresionantes como por ejemplo Bakú. Nunca había escuchado de Azerbaiyán y luego llegó la Fórmula 1 y se volvió relevante, entonces ojalá pase algo parecido ya que en Colombia el deporte se volvería muy fuerte. Todo puede pasar y no entiendo como no puede pasar”, añadió el joven corredor colombiano.



Vale recordar que en las últimas horas, Barranquilla habría quedado en una exclusiva lista de locaciones que albergarían carreras de F1 en un futuro, según informaciones del medio ‘Formula Directa’.



De igual manera, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo a El Heraldo que el interés es grande por parte de los promotores y organizadores que quieren hacer realidad el Gran Premio del Caribe.