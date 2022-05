Parte de tranquilidad de Sebastián Montoya tras el accidente en Imola

Sebastián Montoya sufrió un duro golpe este domingo en la segunda carrera de la segunda jornada en Imola por el campeonato de la Fórmula Regional Europea.

Bajo la lluvia Sebastián no pudo asentarse en la pista, tras perder varias posiciones tuvo muy mala suerte, pues fue impactado por detrás, tras un choque ajeno a su línea de carrera. Montoya aseguró en sus redes que se lamentaba tras el episodio por no poder mantener la racha que traía, sin embargo agradeció a sus seguidores la preocupación por el incidente: "Muchas gracias por todos los mensajes fue bastante estresante el vuelo, un poco decepcionado con el resultado del fin de semana, pero también muy contento por el top 5 en la tercera carrera, el segundo muy triste por el potencial que teníamos bajo la lluvia, un poco triste pero al final del día son las carreras".



El colombiano aseguró sobre sus molestias físicas: "Muchas gracias a por los mensajes que me escribieron si estaba bien, si tengo un poquito de dolor de cuello y de espalda arriba pero normal con la volada que metí muchas gracias por todo".

Finalmente el piloto se mostró muy complacido de continuar con su preparación, el colombiano adelantó cual será su siguiente prueba en pista: "El fin de semana en general fue muy bueno, me sentí muy bien preparado, fue interesante, Imola es una de las pistas más complicadas que tenemos en el calendario, muy buenas señales para el futuro, la siguiente carrera será en Mónaco".