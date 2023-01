Sebastián Montoya se refirió a su fichaje por la Academia Red Bull

Sebastián Montoya comenzó su temporada 2023 con una buena noticia la cual fue su fichaje por parte de la Academia Red Bull, el programa de pilotos de una de las escuderías más importantes de la Fórmula 1.



El colombiano será uno de los nuevos conductores para este año para los austriacos y correrá en la Fórmula 3 y en la Fórmula Regional de Medio Oriente.



De hecho, durante este fin de semana, Sebastián ya vistió los colores de Red Bull con la escudería Hitech, pero no tuvo buena fortuna en las carreras realizadas en el Autódromo de Dubái.

Tras esto, el piloto colombiano dialogó con el ‘Carrusel Caracol’ de ‘Caracol Radio’ y allí habló sobre su fichaje por la Academia Red Bull.



“Cuando me dieron la noticia que me querían firmar como atleta, fue increíble, tener el casco de Red Bull significa que estás haciendo un impacto en el deporte. Me dio orgullo poder representar a Colombia en esta manera tan especial, me parece increíble”, comentó.



Por su parte, aseguró que este es un claro paso para llegar a la Fórmula 1 en un futuro.



“Es increíble por lo que así fue como mi papá, que fue piloto joven de Williams y terminó corriendo en F1. El programa de Red Bull es muy interesante, saben manejar los pilotos de buena manera y lo que necesita cada categoría para poder mejorar: cuando los fui a visitar nos dijeron que estaban para ayudarme y que tenían las herramientas que tengo que usar para ser mejor piloto”.



Por último, aseguró que no tiene ninguna presión por ser el hijo de Juan Pablo Montoya: “Yo no veo la presión de lo que hizo mi papá, sino lo competitivo que somos, yo digo ‘eso es lo que hizo mi papá y ahora tengo que hacer más para poder ganarle’”.