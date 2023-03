Sebastián Martínez reveló el sueño que su hijo no le permitió cumplir

Sebastián Martínez en sus redes sociales comparte varios de sus momentos más especiales, graciosos e increíbles que le pasan en su día a día y también deja ver sus hobbies como por ejemplo montar en moto.



De hecho, el actor colombiano es un aficionado a estas y tiene entre sus adquisiciones una Bmw S1000 RR que está avaluada en 157.900.000 millones de pesos.



Mencionado esto, Martínez contó en sus historias de Instagram un lamentable hecho que tuvo que enfrentar con su hijo Amador, puesto que quería compartir uno de los momentos más especiales, pero no fue así.

Y es que el actor planeaba enseñarle a montar moto a su hijo con tal de generar un vínculo irrompible entre los dos. No obstante, supo que Amador ya sabía algunas nociones de cómo manejar moto.



“Esta historia que les voy a contar es un poco triste para mí… Me llena de orgullo, pero es triste. Le quería enseñar a mi hijo a montar en moto, a decirle: ‘papá, encloche aquí, suavecito sueltas, vas dando gasolina poco a poco, apenas sueltes pum pum pum, te me vas tranquilo’; y cuando le quiero dar esta clase sucede esto… Resulta que el chico prendió la moto y se fue”, mencionó.



De igual manera, en un vídeo, se ve al joven manejando la moto como si fuera un experto, algo que afectó al actor que al final dijo: “No le pude dar clase porque el chino la prendió y se fue… Esta nueva generación de chinos nos tiene jodidos, vienen ya con otro chip, vienen ya sabiéndolo todo… ¡Es difícil! Me robó mi sueño de enseñarle”.