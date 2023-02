Sebastián Caicedo confesó los planes que tiene con su novia

Luego de su separación con Carmen Villalobos hace unos meses, Sebastián Caicedo confirmó en las últimas semanas a su nueva novia que es la empresaria paisa Juliana Diez con el que según él ha tenido una relación muy sana.



Ante esto, el actor colombiano confesó los planes que tiene con ella y entre ellos está el de ser papá por primera vez ya que a sus 41 años no ha tenido esa posibilidad. No obstante, tiene a su sobrino a quien considera un hijo en su vida.

“Mi hermana se embarazó a los 16 años y la ayudé mucho en muchas cosas. En mis redes sociales ven que amo a mi sobrino. Al encontrar a Juli, que tiene a Tomás, pues yo ya he tenido conexión con los niños y me lo empecé a gozar. Y como lo dije en la otra entrevista con ustedes, a mí sí me gustaría a futuro tener familia. Si Dios me da la oportunidad me gustaría tener un hijo”, mencionó para la revista People en español.



Por otro lado, dijo que quiere ir despacio en la relación con Juliana y que pretenden llevar su relación bajo los estamentos de la biblia es decir casarse y demás.



“Yo no vivo con Juli. Vamos paso a paso. Llevamos oficialmente tres meses. Fue una relación con propósito: no estamos que en la rumba, en los viajes, etc. No soy el mejor para explicarlo porque es algo que estoy aprendiendo. Estamos dejando que Dios nos dé camino. Estamos despacio no sabemos qué pase, sé que es algo muy serio lo que queremos los dos”, indicó el actor.



Por el momento, ambos ya dieron el primer paso que es volver su relación pública en sus redes sociales.