Atención: se reporta caída mundial en los servicios de WhatsApp

Durante la jornada de este miércoles 3 de abril, miles de usuarios han reportado fallas masivas en los servicios de la aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp.



Por medio de las redes sociales, los internautas han dejado miles de mensajes informando que sus aplicaciones presentan fallas al momento de enviar mensajes, los cuales no se envían al remitente y quedan esperando con el tradicional simbolo de un reloj.

Aproximadamente sobre la 1:15 p.m. (hora Colombia), los usuarios empezaron a reportar las fallas en la aplicación de mensajería instantánea, argumentando que al intentar enviar un mensaje de texto, audio o fotografía, no eran enviados con éxito, por lo que tampoco podían recibir mensajes.



Cabe recordar que esta aplicación hace parte de la empresa Meta, que también tiene a su disposición los servicios de Facebook e Instagram, plataformas que, por ahora, no se han visto afectadas con esta caída a nivel global que ha presentado WhatsApp.



La más reciente caída en los servicios de Meta se había dado el pasado martes 5 de marzo, cuando los servidores tanto de Facebook como de Instagram presentaron fallas a nivel mundial. Ahora, WhatsApp reporta una nueva falla durante la jornada de este 3 de abril de 2024.



Por ahora, la famosa aplicación no se ha pronunciado oficialmente ante las fallas que aún se siguen generando a nivel global.



TODO EL MUNDO llegando a twitter para comprobar que se ha caído WhatsApp



pic.twitter.com/7Dt9AItOr5 — ًً (@maarcoofdezz) April 3, 2024