Maluma, a conquistar Hollywood: se estrena su película 'Marry Me'

Después de recorrer el mundo con su música, el colombiano Maluma está dispuesto a conquistar Hollywood: su primera película, "Marry Me", llega de la mano de Jennifer López, aunque él deja claro que solo es el principio de su carrera como actor.

"Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado", aseguró el cantante sobre su recién estrenada faceta interpretativa en una entrevista con Efe en la que admitió que querría acabar con muchos estereotipos y ser, por ejemplo, "el primer batman latino". "Marry Me" se estrena este viernes (y en la plataforma Peacock en EE.UU.), con motivo del día de los enamorados.



En ella, López y Maluma dan vida a Kat y Bastian, una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio delante miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace. Tras su ruptura, la cantante se casa de manera repentina con uno de sus seguidores -encarnado por Owen Wilson-, a quien no conoce de nada.



"Ha sido muy buen inicio, no le puedo bajar", reconoció el cantante sobre su debut acompañado de Wilson y López. Maluma, que tomó clases de actuación durante su última gira, admitió que vivió algunos momentos incómodos durante el rodaje porque "la manera de trabajar en Hollywood es totalmente diferente a la de la industria de la música".

"PEDÍ DISCULPAS A OWEN WILSON TRAS GRITARLE"

Recuerda así que en la primera escena que rodó aún no había conocido a Owen Wilson y le tuvo que gritar en la cara "un montón de groserías". "Y cuando terminó la escena le pedí disculpas y le dije que ese no era Maluma. Él llegó, me dio un abrazo y dijo que todo estaba bien, que obviamente era parte de la actuación y que le gustaba cómo había hecho la primera escena", explicó.



Aún así, Maluma aprovechó la ocasión para dejar claro que aunque en la película interpreta a una estrella mundial, su personalidad en la vida real no es tan parecida a la de su Bastian. "Él es un poquito 'douchebag' (idiota en inglés) y comete errores que están a otro nivel. No digo que yo sea un hombre perfecto", bromeó. Mientras el colombiano se acostumbraba a separar su personaje de la vida real, contó con la ayuda de López, quien domina los mundos de la música y el cine y, además, había colaborado con Maluma en temas como "Lonely" y "Pa Ti", este último incluido en la banda sonora de la película.



De hecho, antes de la pandemia un grupo de afortunados fue testigo de la grabación de una de las escenas durante un concierto de Maluma en el Madison Square Garden de Nueva York, al que subió a J.Lo en una aparición sorpresa. "Nadie se lo estaba esperando, comenzamos a cantar y fue un momento bien bonito porque no todo el mundo cuenta con la fortuna de hacer un concierto y a la misma vez estar filmando una película", recordó.

"ME GUSTA LA ACCIÓN, PODRÍA SER EL PRIMER 'BATMAN' LATINO"

Sobre su futuro en Hollywood, el cantante tiene claro que quiere probar con el género de acción. Y apunta alto. "Me gustaría romper ese estereotipo y ser el primer 'Batman' latino, o no sé, 'James Bond' -aseguró-. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura". Aunque de momento, Maluma tiene muchos planes por delante.

En unas semanas retomará su gira "Papi Juancho Maluma World Tour", por Europa y Latinoamérica, que se alargará hasta el verano y con una parada muy especial en su ciudad natal, Medellín, donde el 30 de abril espera cantar ante más de 40.000 espectadores. Además, acaba de estrenar colaboraciones con Versace y ha diseñado una botella exclusiva para la marca de cognac Hennesy, inspirada en sus orígenes. "Trabajé mucho el año pasado y febrero era el mes indicado para dejar correr todos los proyectos", concluyó.





EFE