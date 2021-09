Canelo le responde a Caleb: 'Yo no ladro mucho, pero muerdo'

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor boxeador libra por libra del momento, aseguró este martes que prefiere hablar en el cuadrilátero, donde espera cobrarle ofensas al estadounidense Caleb Plant, el próximo 6 de noviembre.

"Yo no ladro mucho, pero muerdo. Ya lo han visto. El que está hablando mucho es él y se lo voy a cobrar", dijo Álvarez a la prensa mexicana después de que Plant manifestara que el ladrido del mexicano es más fuerte que su mordida. Saúl, campeón supermedio del Consejo Mundial (CMB), la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo, se enfrentará a Plant, titular de la Federación Internacional, en un combate en el que 'Canelo' buscará convertirse en el primer peleador de su división en sumar todos los cinturones.



"Me siento contento por la posibilidad de ser el único en ganar todos los títulos de mi peso y uno de los pocos en la historia del boxeo", comentó. Con 56 victorias, 38 antes del límite, una derrota y dos empates, Saúl Álvarez pasa por el mejor momento de su carrera, lo cual tratará de confirmar ante Plant, con 21 triunfos en igual número de pleitos, 12 de ellos por KO.



El ganador del combate recibirá un cinturón alusivo a la cultura teotihuacana, que el Consejo Mundial entregará como parte de una tradición de premiar a los campeones con fajas relacionadas con las culturas de México. "Estoy en el gimnasio, voy a entrenarme al ciento por ciento y voy a hacer hasta lo imposible para quedarme con ese cinturón, me siento agradecido", comentó el campeón mexicano, de 31 años.



Álvarez reconoció haber ganado paciencia como peleador y dijo estar concentrado en guardar las emociones para el momento de la pelea. "En estos años he aprendido que la experiencia me permite ser paciente y sé hacer las cosas con inteligencia", concluyó. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, comentó que el "Canelo" es una persona que influye a muchos y es un orgullo para los mexicanos tener a un boxeador con la batuta en el boxeo mundial.



"Sigue creando su legado y hasta que se retire se podrá posicionar en los lugares que le gusta a la gente", comentó, en referencia a la posibilidad de que, al dejar el boxeo, Álvarez sea considerado el mejor peleador mexicano de la historia, reconocimiento que pertenece a Julio César Chávez.



EFE