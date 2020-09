¡'Pesos pesados'!: 'Canelo' Álvarez demanda por millonario contrato

Canelo Álvarez es una de las estrellas del boxeo mundial, campeón vigente en cuatro categorías distintas y uno de los deportistas mejor pagados del mundo.

De hecho, en 2018 firmó un contrato con la firma DAZN por cinco años, a cambio de 365 millones de dólares, por la transimisón de 11 peleas.



Precisamente, ese vínculo ha sido demandado por el boxeador, quien emprendió acciones legales contra el servicio de transmisión DAZN y al promotor Oscar de la Hoya por una cifra cercana a los 300 millones de dólares.



La BBC informa este miércoles que el púgil ha presentado documentos ante la corte de distrito de Estados Unidos en el estado de California, que el mexicano está demandando por "incumplimiento del contrato más grande en la historia del boxeo".



El reclamo de Álvarez detalla 11 quejas, incluido el incumplimiento de contrato, la "interferencia negligente" y el fraude.



Según el contrato, al disputar la primera de sus 11 peleas, DAZN pagaría a Golden Boy Promotions cerca de 40 millones de dólares, 35 de ellos al atleta. Sin embargo, dice Álvarez que DAZN respondió a una carta enviada por su equipo en junio indicando que la tarifa no se pagaría. La mencionada compañía alega que Álvarez no había peleado contra Gennady Golovkin en 2019 como uno de los factores en su decisión de no pagarle por su próxima pelea.



El problema legal apenas está en su etapa inicial y se espera un pleito largo y costoso.