Sara Uribe reveló cómo es su relación actual con Freddy Guarín

Sara Uribe y Freddy Guarín hace unos años protagonizaron una de las parejas más mediáticas de Colombia.



La modelo y el futbolista colombiano confirmaron su relación en 2018 y todo parecía que iba en orden ya que la mujer tuvo un hijo del jugador y además cuando Guarín se fue a jugar a China y a Brasil, Sara dejó de lado todo y se fue a vivir con él.



No obstante, cuando tuvieron a Jacobo, el hijo de ambos en enero de 2019, anunciaron su separación al año y luego la colombiana regresaría al país para volver a empezar su vida.

Mencionado esto, Sara Uribe tocó de nuevo el tema Freddy Guarín esta vez en una entrevista de una hora con Dimelo King y allí contó detalles inéditos sobre el jugador con pasado en Millonarios, Porto, Inter de Milán, Vasco da Gama entre otros.



Inicialmente, le preguntaron sobre detalles de su conquista a lo que ella reaccionó de la siguiente manera con tono jocoso: “¿Vamos a hablar de Fredy? No pues si quiere me pone la canción de Shakira y Karol G, ¿Por qué no lo llama a él?”.



Después, habló sobre su experiencia en China: “Fue muy complicado vivir allá porque yo llegué y tenía un país entero odiándome, porque la historia es como la cuentan y cada uno tiene su historia, llegué a China y dijimos que íbamos a tener un hijo, fue súper planeado, pensé que me demoraba, pero a los veinte días de estar allá ya estaba embarazada, ese sí metió el gol como era”.



Finalmente, reveló la relación actual que tiene con el papá de su hijo: “Yo solo quiero que a él le vaya bien en su vida porque es el papá de mi hijo, no somos panas, solo es una relación de ‘hola, cómo está Jacobo’ y ya, no me interesa tener otro tipo de relación con él, yo corté por lo sano, pero yo no quiero regresar a la vida que tenía, yo estoy feliz en la vida que tengo ahora”.