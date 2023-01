Sara López y una revelación inesperada: ‘No tengo muy buena puntería’

Sara López viene siendo una de las deportistas más destacadas a nivel mundial para Colombia en el último año. La atleta nacional conquistó su séptima medalla de oro en la Copa del Mundo del Tiro con Arco.



Este nuevo campeonato lo consiguió en México luego de vencer a la británica Ella Gibson en un final parejo que terminó a favor de la colombiana por 148-146. De igual manera, López rompió su récord de victorias y se ganó un lugar en el libro de los Guiness World Records 2023.



Luego de esta gran temporada, la pereirana reveló varias anécdotas sobre su relación con el tiro con arco.

“El tiro con arco fue un amor que encontramos con mi hermano hace 14 años. Él fue el que encontró el tiro con arco en Pereira, yo no tenía idea que existía. Fuimos al campo de tiro, en esa época un campo no apto, y no había mujeres, un deporte que se veía masculino”, comentó de inicio en diálogo con ‘Blu Radio’.



“Fue un reto para mí ingresar en un deporte difícil, único, donde no había niñas. Era una actividad que hacíamos en familia, era un escape de la rutina”, agregó.



Por otro parte, la arquera confesó que pese a ser la mejor del tiro con arco no tiene buena puntería: “Muchas personas pensarán que la puntería, pero están erradas. Mi puntería es pésima, tengo mala visión; sin embargo, tengo una muy buena técnica y memoria muscular.



Finalmente, habló de su calendario para 2023 y aseguró que será un año bastante ajetreado: “Todos los eventos fundamentales de nuestro ciclo se juntaron. Tenemos Juegos Panamericanos, Centroamericanos, el Mundial, Juegos Nacionales, las cuatro Copas del Mundo y muchos Nacionales. Para nosotros va a ser un reto muy grande”.