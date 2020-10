Oficial: fin a la carrera de Santiago Giraldo como tenista profesional

Santiago Giraldo anunció este martes el fin de su carrera como tenista profesional en medio de una rueda de prensa virtual. Su última competencia será el circuito Colsanitas en Bogotá.

El tenista colombiano pone fin a su carrera deportiva luego de 16 años disputando diferentes torneos locales e internacionales que lo llevaron a ser el mejor jugador del país, según el escalafón de la ATP.

A sus 32 años, Giraldo se despide de la actividad profesional tras un cierre de carrera con pocas alegrías, un contraste total a las buenas actuaciones mostradas en diferentes torneos el ATP 500 de Barcelona, en la que fue finalista dos veces; y otras presentaciones destacadas en el abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, todos de grand slam.

El pereirano también se despide del tenis como el colombiano con más nominaciones a la Copa Davis, en la que logró 27 victorias y 19 derrotas desde el 2006.

Con esta carta se despidió

"Hoy me despido de lo que ha sido el capítulo y vinculo más importante en la historia de mi vida: Ser un tenista profesional. Tenista he sido desde que tengo 3 años ¡TODA MI VIDA! y lo seré siempre. Ser jugador profesional es otra cosa, inicie con 15 y hoy a los casi 33 he decidido decir gracias y ponerle punto final a este viaje.



Me siento muy afortunado de poderme despedir con profunda alegría y tranquilidad. Me siento afortunado de sentirme en paz, ha sido una reflexión larga para la decisión, de incluso años, la cual me ha dejado claro que al tenis y a la vida solo le tengo gratitud y cosas maravillosas.



Me voy tranquilo porque dentro de todas mis imperfecciones y aprendizajes, hice lo mejor que pude, y di lo mejor que tenía. Recuerdo a aquel niño curioso, particular, explorador y rebelde que salía de su casa con escasos 12 años, sólo cargando sus raquetas y sus sueños, hasta llegar al día de hoy, que ya soy aquel jugador veterano que les está compartiendo este escrito.



Ahora es el momento de dejar el camino abierto para los nuevos jugadores y saben en el mundo del tenis y sobre todo en Colombia que pueden contar conmigo.



Algo para mi fundamental y de importancia suprema, es agradecerle a ColSanitas, mi segunda familia y a quien le tengo y tendré gratitud infinita, pues seguramente esos sueños de aquel niño, no se hubiesen podido cumplir, si no fuera por su acompañamiento, fidelidad y decidido apoyo.



Gracias por la labor más ejemplar, acertada, y reconocida a escala global. En todo el mundo el proyecto es catalogado como digno y necesario de replicar, y en palabras más claras, cómo modelo de éxito en todos los aspectos.



Gracias a Felipe mi entrenador, amigo y compañero de mil batallas, toda mi gratitud por su paciencia, ayuda y apoyo, gracias a todos los otros equipos de trabajo que sería muy difcil mencionarlos. Gracias a mis amigos de vida y de carrera, que me acompañaron e impulsaron.



Gracias a mi familia que ha estado siempre ahí conmigo incondicionalmente.



Gracias a todas las otras empresas, aliados y proyectos maravillosos que confiaron en mi y lo siguen haciendo, gracias a La Federación, a Coldeportes -hoy ministerio del deporte-, al Comité Olímpico, promotores, aficionados, niños y al país en general, gracias por tanto cariño. También gracias a toda la gente maravillosa, compañeros, compañeras y parejas que me han acompañado en este alucinante viaje, estén seguros que permanecerán siempre en mi corazón, y a los otros nuevos que se incorporarán en los emocionantes viajes de la nueva vida que se avecina, bienvenidos.



Gracias a ustedes periodistas, que a algunos conozco hace más de 20 años y que también han sido parte importante de mi carrera.



He sido un bendecido y por eso mi gratitud, alegría y paz con todo y con todos. Obviamente repito, no soy perfecto –ni más faltaría- pero no me reprocho nada de nada de lo que hice, lo hice de la mejor manera que pude y gracias a eso, hoy soy lo que soy y de eso, me siento pleno y orgulloso.



Gracias tenis por ser una poderosa herramienta y puente de aprendizaje. Gracias tenis por ser el maestro y guía más espectacular que la vida me dio para la construcción de mi camino.



Ahora, y siempre, sé que el regalo es y será la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como ser humano.



Un abrazo y muchas gracias a todos. ¡Feliz vida!"